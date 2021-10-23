القداس الإلهي بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بعد تدشينها

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته وخمسة من أحبار الكنيسة.



وتم تدشين ٦ مذابح، ثلاثة منها في الكنيسة الكائنة في الطابق العلوي وثلاثة في الكنيسة الكائنة في الطابق السفلي. كما دُشنت أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) والأيقونات الموجودة في "صحن" كل كنيسة من الكنيستين.