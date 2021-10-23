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توفيق عبد الحميد يشيد بفيلم " ريش" بعد حصوله على جائزه الجونة السينمائي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:17 ص
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
آيه عبد العزيز
علق الفنان توفيق عبد الحميد على حصول فيلم "ريش" على جائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة السينمائي، معبرًا عن سعادته بهذا الفيلم، ومؤكدًا على إعجابه الشديد به وأنه يستحق الحصول على تلك الجائزة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك". 

كتب توفيق عبد الحميد:" فيلم ريش فاز بمهرجان كان الدولي بجائزتين، واليوم في الجونة فاز، بجائزة أفضل فيلم عربي، لا يصح إلا الصحيح، شابو".


وكان قد حصل فيلم " ريش" جائزه أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي بدأت من يوم 14 أكتوبر. 

الكلمات المفتاحية

ريش توفيق عبد الحميد الفجر الجونة

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