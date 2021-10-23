محمد هنيدي: دوري في "حزمني يا" لم يكن مكتوبًا

كشف الفنان محمد هنيدي عم كواليس دوره في مسرحية "حزمني يا"، التي عُرضت منذ سنوات طويلة، وحققت نجاحًا كبيرًا.



وتحدث محمد هنيدي، خلال أولى حلقات برنامجه الجديد هنيدي شو، عن دوره مشيرًا مسرحية "حزمني يا" كان اسمها الأصلي حزمني يا بابا، ولكنه تغير بسبب الرقابة قائلاً:"الأب مبيحزمش بنته، واحترم أسرة المسرحية قرار الرقابة وبالفعل اختاروا اسم حزمني يا بدلًا من يا بابا"



كما أشار هنيدي أن دوره أصبح دون نص، بعدما تغير أبطال المسرحية لتصبح فيفي عبده بدلًا من يسرا لارتباط يسرا بمواعيد أخرى، وحسن حسني بدلًا من فؤاد المهندس، وماجدة زكي بدلًا من أمينة رزق،مضيفًا:"أنا دوري لم يكن مكتوبًا داخل الرواية والمخرج سمير العصفوري قالي عدي في المشاهد وأعمل مشاكل".



تابع:"السيناريو الأول كان مكتوبًا فيه أن يسرا شقيقيها أنا وأحمد آدم، ولكن بعد تبديل يسرا بفيفي عبده أصبح شقيقها هما شريف منير ومدحت صالح، وأنا دوري حمامة في الشارع.