تاج الدين: تطعيم الحوامل يحمي الأطفال من كورونا بعد الولادة (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه يمكن حصول السيدات الحوامل أو متوقعات الحمل أو المرضعات على لقاح كورونا، حيث أجريت دراسات على تأثير اللقاح على هذه الفئة.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حصول الحوامل والمرضعات على اللقاح يقلل إصابتهن بالأعراض الخطيرة، فضلا عن أنه يحمي الطفل المولود من الإصابة خلال الأشهر الأولى من الإصابة بمضاعفات الكورونا.



وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر ستنتظر للتاكد من فاعلية وأمان منح الاطفال أقل من 18 عام للقاح قبل إقراره.

