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بدء عرض حكاية " إن كبر ابنك" من مسلسل " زي القمر" ..اليوم

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:24 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
آيه عبد العزيز
بدء عرض حكاية إن كبر ابنك من مسلسل زي القمر ..اليوم
يُعرض اليوم الحكاية الثامنة من مسلسل "زي القمر" وهي "إن كبر ابنك'، عبر قناة CBC وتتكون من خمس حلقات فقط.


تُعرض الحلقة الأولى اليوم في الساعة الثامنة مساءً، والإعادة في الساعة 2 ونصف صباحًا، و12 ظهرًا.


حكاية" إن كبر ابنك " من بطولة وفاء عامر، وأميرة العايدي، وناصر سيف، وشريف غريب، والعمل من تأليف حسن صالح، وإخراج معتز حسام.


وتعتبر هذه ثامن حكايات مسلسل " زي القمر" حيث كانت الحكاية الأولى للنجمة درة والثانية لسوسن بدر والثالثة لمي كساب. 

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وفاء عامر زي القمر ان كبر ابنك التأليف

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