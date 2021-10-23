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وزير السياحة يتفقد آخر مستجدات الأعمال بطريق المواكب الملكية في الأقصر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
تفقد وزير السياحة والآثار معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الملكية الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال بهم.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وابراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، والاستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي و قيادات من الوزارة ومسئولي الشركة المنفذة للاحتفالية.

وتفقد الوزير الأعمال الجارية من ترميم وتطوير بمعابد الأقصر والكرنك ومشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، وما تم من تجهيزات لإقامة معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في أماكن محددة علي الطريق والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر و طريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور و مناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للزائرين من لافتات إرشادية وتفسيرية، وأكشاك ومظلات خشبية تحمل طابع الهوية البصرية للمدينة، بالإضافة الى تنسيق الإنارة في المعابد ومحيطها، على النحو الذي يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، وإبراز المعابد ورونقها.

كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

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