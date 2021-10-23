اليوم.. إنطلاق حكاية "لحظة ضعف" على قناة "الحياة"





تبدأ قناة الحياة، اليوم في عرض أولى حلقات حكاية "لحظة ضعف" ، من مسلسل "ورا كل باب"، وهي سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفي.



والحكاية بطولة خالد سرحان، رشا مهدي، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد كمال أبو رية، تامر مجدي وآخرين، إنتاج شركة سينرجي، من سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، وإخراج منال الصيفي.



ويجسد خالد سرحان خلال الأحداث دور المعلم رضا، وهو متزوج من الفنانة رشا مهدي، ووالدته الفنانة حنان يوسف وشقيقه أحمد كمال أبو رية وشقيقته غفران محمد، وتقطن تلك الأسرة في منطقة شعبية.