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إصابة شرطيين ومقتل مهاجمهما فى تبادل لإطلاق النار بأمريكا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:05 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

قتل اثنان من عناصر الشرطة الأمريكية، أصيبا بإطلاق نار استهدفهما فى دورال بولاية فلوريدا، فيما تمت تصفية مهاجمهما الذى بادر إلى إطلاق النار.

 

ونقلت شبكة "سى إن إن"، عن المتحدث باسم شرطة دورال راى فالديس، قوله إن المهاجم قتل فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

 

وقد صرح فالديس، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، بأن إطلاق النار وقع عند الساعة 11:00 صباحا إثر مشادة بين شخصين.

 

وأوضح قالديس، أن الخلاف تصاعد وحاول أحد المتورطين الفرار بسيارة، مشيرا إلى أن ضابطا من شرطة دورال رأى المشتبه به وهو يفقد السيطرة على سيارته.

الكلمات المفتاحية

الشرطة الأمريكية اطلاق نار أمريكا

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