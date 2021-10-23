إحالة المتهم بهتك عرض أطفال الشوارع للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية إحالة المتهم، الشهير ب "توربيني شبرا"، بهتك عرض عدد من الأطفال تحت تهديد السلاح للمحاكمة الجنائية.



وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استدرج الأطفال الثلاثة (8 سنوات، و10 سنوات، و14 سنة)، من ميدان رمسيس بعد عثوره عليهم بدون أهل ويبتون في الشارع وجعلهم يبيعون المناديل مقابل المبيت داخل غرفة خاصة به وعقب ذلك يقوم بهتك عرضهم تحت تهديد السلاح.



وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات والتي أمرت بإحالته للمحاكمة.