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أسعار الأسمنت اليوم السبت 23/10/2021 في مصر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:18 ص
أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
يبحث الكثيرون عن أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021،  وهي من العمليات البحثية التي يتم البحث عنها بشكل يومي نظرا لأهميتها الكبيرة والمتزايدة، والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

أسعار الأسمنت اليوم

ونقدم عبر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائنا ومتابعينا الكرام، العديد من الخدمات التي تهم المواطنين من بينها أسعار الأسمنت والحديد والدواجن، إلى جانب خدماتنا المعلوماتية الخبرية التي تواكب الأحداث لحظة بلحظة.

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 23/10/2021

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء أسعار الأسمنت اليوم في السطور التالية:

أسعار الأسمنت اليوم 

أسعار الأسمنت المسلح 1100 جنيه للطن

أسعار الأسمنت النصر 1060 جنيها للطن

أسعار الأسمنت السويس 985 جنيها للطن

أسعار الأسمنت السويدي 1110 جنيهات للطن

أسعار الأسمنت حلوان 1060 جنيها للطن

أسعار الأسمنت الصخرة 965 جنيها للطن

أسعار الأسمنت سيناء 1130 جنيها للطن

أسعار الأسمنت أسوان 940  جنيها للطن

أسعار الأسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن

أسعار الأسمنت العسكري بني سويف  1030 جنيها للطن

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