أسعار الأسمنت اليوم السبت 23/10/2021 في مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، وهي من العمليات البحثية التي يتم البحث عنها بشكل يومي نظرا لأهميتها الكبيرة والمتزايدة، والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.





أسعار الأسمنت اليوم





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تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 23/10/2021





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء أسعار الأسمنت اليوم في السطور التالية:





أسعار الأسمنت اليوم





أسعار الأسمنت المسلح 1100 جنيه للطن





أسعار الأسمنت النصر 1060 جنيها للطن





أسعار الأسمنت السويس 985 جنيها للطن





أسعار الأسمنت السويدي 1110 جنيهات للطن





أسعار الأسمنت حلوان 1060 جنيها للطن





أسعار الأسمنت الصخرة 965 جنيها للطن





أسعار الأسمنت سيناء 1130 جنيها للطن





أسعار الأسمنت أسوان 940 جنيها للطن





أسعار الأسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن





أسعار الأسمنت العسكري بني سويف 1030 جنيها للطن



