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ملامح قائمة الخطيب النهائية في إنتخابات النادي الأهلي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
ترشح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لرئاسة القلعة الحمراء لفترة رئاسية جديدة، بشكل رسمي، الجمعة، بعد أن غادر إحدى المستشفيات التي قضى بها يومين بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقام أكثر من شخص يالتقدم بأوراق ترشحهم من قائمة محمود الخطيب، على مدار اليومين، لتظهر ملامح القائمة كالتالي:

"العامري فاروق نائبا وخالد مرتجي أمينا للصندوق والعضوية لكل من محمد الغزاوي ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج وخالد عبد القادر وعضوية تحت السن مي عاطف ومحمد الجارحي".
ولم يكشف خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي، عن موقفه من الدخول في منافسة مع خالد مرتجي على نفس المنصب أم عدم الترشح حتى الآن، وكذلك باقي الأعضاء الذين خرجوا من قائمة الخطيب مثل رانيا علواني وجوهر نبيل وإبراهيم الكفراوي.

الكلمات المفتاحية

مي عاطف الخطيب إنتخابات النادي الأهلي

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