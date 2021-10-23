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حبس عاطل لحيازته 140 طربة حشيش بالإسكندرية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:23 ص
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 140 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية للفحص.

البداية بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط اجرامي في ترويج المخدرات علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطه بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

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