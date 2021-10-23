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السكة الحديد: الانتهاء من تطوير 708 محطة خلال عامين (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد الرشيدي، نائب رئيس سكك حديد مصر، إن محطة الإسكندرية تعتبر من المحطات ذات التراث الحضاري وحرصوا على الحفاظ على طابعها الخاص عند تطويرها.

وأشار "الرشيدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه تم تطوير المحطة بحرفية كاملة، لافتا إلى أنه تم إضافة كاميرات مراقبة للسيطرة على مداخل ومخارج المحطة، وجاري العمل على تركيب بوابات أتوماتيك للانتقال.

وأوضح أن لديهم خطة لتطوير كل محطات السكك الحديدية على مستوى مصر، حيث جاري العمل على تطوير 708 محطة ومن المقرر الانتهاء منهم خلال عامين، واصفا سكك حديد مصر بـ نهر النيل الثاني في مصر ولابد من الحفاظ عليها.

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل القطارات السكة الحديد الانتهاء من تطوير 708 محطة

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