أنشيلوتي يستقر على بديل كارفخال في الكلاسيكو

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على بديل داني كارفخال الظهير الأيمن للملكي خلال مواجهة برشلونة في موقعة الكلاسيكو.





ويلتقي نادي برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، يوم غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وخرج داني كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد من حسابات كارلو أنشيلوتي في مباراة الكلاسيكو لعدم قدرته على التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.





وبحسب صحيفة "okdiario" الإسبانية فإن أنشيلوتي يفاضل بين ناتشو ولوكاس فاسكيز لشغل مركز الظهير الأيمن في التشكيل الرسمي لموقعة الكلاسيكو.





وتابعت الصحيفة، أن أنشيلوتي يتجه للاعتماد على ناتشو في التشكيل الأساسي وذلك كونه أفضل دفاعيا من فاسكيز والذي سيواجه مباراة صعبة على المستوي الشخصي أمام الجناح الشاب أنسو فاتي مهاجم برشلونة.





ويري أنشيلوتي أن ناتشو يقدم أداء جيد على المستوي الدفاعي على عكس فاسكيز ولذلك فهو الأقرب للمشاركة في الكلاسيكو للحد من خطورة فاتي في هذه الجبهة.