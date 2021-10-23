Advertisements

الخشت: إدراج 76 عالما بجامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من علماء العالم

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:25 ص
الخشت
الخشت
آية حمروشي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إدراج 74 عالمًا من علماء الجامعة في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقا لمؤشرات الاقتباس المركبة، لتحتل الجامعة المرتبة الأولى مصريًا للعام الثاني على التوالى بأكبر عدد علماء.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن قائمة أفضل العلماء حول العالم التي نشرت فى أكتوبر العام الماضي ضمت 55 عالما من جامعة القاهرة، وهذا العام حققت نسبة تقدم قدرها 34% بعدما ضمت 74 عالما من علماء الجامعة، مؤكدًا تفوق جامعة القاهرة فى مجالات التصنيف المتعددة والتى تأتى من مؤسسات علمية موثوق بها، لافتًا أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة وتتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، علماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم فى التخصصات الرئيسية والفرعية المتنوعة، مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمى والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

يشار إلى أنه تم نشر نتائج قائمة مؤشرات الاقتباس المركب لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloS Biology النسخة الاولى بالعام الماضى وهذه النسخة تم نشرها يوم 19 أكتوبر، وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا الى مؤشر الاقتباس المركب، ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و176 تخصص فرعي.

الكلمات المفتاحية

الخشت إدراج 76 عالما بجامعة القاهرة

أخبار تهمك

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 16 ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل كارفخال في الكلاسيكو

منذ ثلث ساعة

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ ساعتين

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس

منذ حوالي 5 ساعات

توفيق عبد الحميد يشيد بفيلم " ريش" بعد حصوله على جائزه الجونة السينمائي

منذ 34 دقيقة

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 11 ساعة

غيابات بالجملة في صفوف برشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مجلة جامعة القاهرة للبحوث العلمية في المركز السادس عالميا بعد نيتشر وساينس

"الكردي": جامعة الإسكندرية حققت طفرة في 7 تخصصات مختلفة حسب تصنيف "شنغهاي" الصيني

جامعة ستانفورد: 7 علماء بجامعة بنها ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا

محافظ بني سويف يهنئ قيادات الجامعة لورود 8 من أساتذتها بقائمة أفضل 2% من علماء العالم

إدراج 55 عالمًا من جامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% حول العالم

8 علماء من جامعة حلوان في قائمة أفضل علماء العالم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:48 ص

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

11:01 م

أنشيلوتي يستقر على بديل كارفخال في الكلاسيكو

11:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements