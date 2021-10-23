تعرف على جهود حملة أمنية مكبرة بطوخ



قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تم ضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض.





وتمكنت الحملة من ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (20) متهم "لـعدد 11 منهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط (6) متهمين ومراقبين هاربين فى قضايا متنوعة فضلا عن تنفيذ (7432) حكما قضائيا متنوعا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



