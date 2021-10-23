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إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
أصيب 25 شخصا، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا أمام قرية 8 وأسفر الحادث عن مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 25 شخصا، بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وفى هذا السياق أكد مصدر مسئول بمستشفى سمالوط النموذجي، أن عدد كبير من المصابين سيتم استخراج تصريح خروج لهم فور التأكد من سلامتهم الصحية، وبعد تقديم كافه الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وأن معظم الإصابات كانت ما بين: سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

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