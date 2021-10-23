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موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:35 ص
مباراة الأهلي والحرس الوطني
مباراة الأهلي والحرس الوطني
يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره الحرس الوطني بطل النيجر اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، ضمن إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ستاد الأهلي والسلام.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني 

وتنطلق مباراة الأهلي والحرس الوطني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ7 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ8 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والحرس الوطني

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي عبر البث الأرضي والفضائي، يسبقها الاستوديو التحليلي للمباراة قبل المباراة بساعة تقريبا، إضافة إلى بث المباراة عبر قناة الأهلي.

قائمة الأهلي لمباراة الحرس الوطني

وكشف المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، عن قائمة فريقه لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، والتي تضم في حراسة المرمى لطفي وشوبير وحمزة علاء والدفاع ربيعة وياسر وأيمن أشرف، ووحي وبانون ومعلول وهاني وكوكا، وبالوسط فتحي ديانج وأفشة ومحمد محمود وأكرم توفيق والسولية والشحات وطاهر ووليد سليمان، وبالأمام شريف وكهربا

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الحرس الوطني

المرمى: على لطفي.

الدفاع: أيمن أشرف- بدر بانون – على معلول – أكرم توفيق.

الوسط: محمد مجدي أفشة – حمدي فتحي- أليو ديانج – عمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – محمد شريف.

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