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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 في مصر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد إ، طق اليوم معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن طقس اليوم سوف يشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة اليوم في مصر
عظمى / صغرى
القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 26 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 27 19

مطروح 25 18

السلوم 23 16

سيوة 28 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 28 20

نخل 25 13

نويبع 28 22

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 22

مرسى علم 27 22

الفيوم 27 19

بني سويف 27 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 19

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 35 20

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 32 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21.

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