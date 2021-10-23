"ضيعنا".. أغنية جديدة تجمع بين عبد الباسط حمودة وعمر كمال

يستعد كل من عبدالباسط حمودة وعمر كمال لطرح أغنية جديدة بعنوان ضيعنا، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



حيث نشر الفنان عمر كمال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة البوستر الرسمي للأغنية وعلق عليها قائلاً:"استنوا كليب ضيعنا بعد أيام".



ويذكر أن آخر أعمال عمر كمال، أغنيته التي أهدها لكابتن نادي الزمالك محمود شيكابالا، عقب حصول الفارس الأبيض نادي الزمالك على الدوري المصري.