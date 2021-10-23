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25 ديسمبر.. الحكم في إلزام الداخلية بإنشاء قسم شرطة بمنطقة أرض اللواء

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:30 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة


حجزت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بإنشاء قسم شرطة مستقل بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم شرطة العجوزة، للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم 34514 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بصفته، مؤكدة أن إنشاء قسم شرطة بمنطقة أرض اللواء، وفقًا لمعايير أمنية معروفة؛ يساهم في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الكوارث والجريمة المتزايدة.

كما طالبت الدعوى بتيسير دوريات أمنية مناسبة بالمنطقة تغطي مساحتها الجغرافية كاملة؛ لمنع وقوع الجرائم.

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