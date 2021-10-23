الزراعة: واجهنا موجة التضخم العالمية بزيادة المعروض من السلع (فيديو)

قال الدكتور محمد قرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن عدد كبير من دول العالم تشهد حالة من التضخم، ولكن مصر لم تشعر بتغيرات كبيرة نظرا لتوجه الدولة المصرية للتوسع في عملية الإنتاج.



وأشار "قرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يعملون على توفير السلع في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية بأسعار مناسبة، فضلا عن التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير بيض المائدة في هذه المنافذ بأسعار مقبولة للمواطن.



وأوضح أن وجود البورصة السلعية والتي انضم لها الإنتاج الداجني مؤخرا تساهم في وجود سعر عادل للمنتج، بحيث يكون هناك سعر استكشافي مرضي وعادل للمواطن، مؤكدا أن الدولة تعمل على ضخ كميات إضافية من السلع لخلق حالة من الاستقرار في الأسعار، ومواجهة موجة التضخم التي يواجهها العالم.



