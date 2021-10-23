Advertisements

الزراعة: واجهنا موجة التضخم العالمية بزيادة المعروض من السلع (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:36 م
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد قرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن عدد كبير من دول العالم تشهد حالة من التضخم، ولكن مصر لم تشعر بتغيرات كبيرة نظرا لتوجه الدولة المصرية للتوسع في عملية الإنتاج.

وأشار "قرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يعملون على توفير السلع في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية بأسعار مناسبة، فضلا عن التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير بيض المائدة في هذه المنافذ بأسعار مقبولة للمواطن.

وأوضح أن وجود البورصة السلعية والتي انضم لها الإنتاج الداجني مؤخرا تساهم في وجود سعر عادل للمنتج، بحيث يكون هناك سعر استكشافي مرضي وعادل للمواطن، مؤكدا أن الدولة تعمل على ضخ كميات إضافية من السلع لخلق حالة من الاستقرار في الأسعار، ومواجهة موجة التضخم التي يواجهها العالم.

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة موجة تضخم موجة التضخم العالمية التضخم العالمي البورصه إنتاج داجني

أخبار تهمك

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- كومان يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل كارفخال في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن موعد عودة الشناوي من الإصابة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الزراعة تطلق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

ننشر خصم أسعار الخضروات والفواكه في منافذ وزارة الزراعة

افتتاح أول منفذ لبيع إنتاج مشروعات الدواجن بأسعار أقل من السوق في بني سويف

الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

09:48 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

12:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements