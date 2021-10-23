تصريحات كومان قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

قال الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، إن فريقه متحمس لمواجهة الغد أمام ريال مدريد في الكلاسيكو والذي سيقام بقمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".





وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"لقد فزنا بمباراتين وهذا شعور جيد، نحن متحمسون للغاية للعب الكلاسيكو، وتقديم عرض جيد أمام جماهيرنا، على أمل أن يكون الكامب نو ممتلئ، او تقريبا ممتلىء".









وتابع :"هذه مباراة كلاسيكو، ولا يزال أمامنا الكثير، نحن الآن مختلفون تماما عما كنا عليه ضد بايرن ميونيخ".





وواصل :"لو حققنا الفوز في مباراة الغد، سنتقدم على ريال مدريد في الترتيب وآمل في تحقيق ذلك".





وواصل :"لا أعرف ما إذا كان لدى الناس ثقة بفريقنا أو لا، نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به، ونريد إظهاره ، في الكلاسيكو لا يوجد مفضل، ولكن نلعب على أرضنا، لذلك علينا أن نظهر مرة أخرى أن لدينا فريقا جيدا جدا".





وأشار :"هذه ليست مواجهة بين أنسو وفينيسيوس، هما صغيران جدا، ولا يزال أمامهما الكثير، يمكنني أن أتحدث عن فاتي، كما قلت بعد مباراة دينامو كييف، يجب أن نمنحه الهدوء، وراحة البال، ليس فاتي فقط، ولكن فريقنا كله".





وعن موقف الظهير الأيسر جوردي ألبا من خوض اللقاء قال كومان :"ألبا جاهز للكلاسيكو".





وأوضح :"أولًا وقبل كل شيء عليك الفوز، لأن الفوز بالكلاسيكو هو علامة كبيرة، وأنت تتغير من جيد إلى سيء في حال خسرت".





وزاد :"لا أعرف أي فريق لديه تشكيلة أفضل ، نحن أم ريال مدريد، ولكن أنا مدرب البارسا، صحيح أن ريال مدريد لديهم خبرة أكبر في بعض المراكز، ولكن نحن أيضا لدينا لاعبون ذو خبرة".





وأردف :"هناك تفاصيل يكون فيها ريال مدريد أفضل ... وأخرى نحن أفضل فيها".









وأكد قائلًا :"أعرف أهمية الكلاسيكو، لأنني كلاعب فزت وخسرت في الكلاسيكو، أعرف ما يدور حول هذه المباراة، ولكن المهم هو الاستمتاع بهذه المباراة، وهذا أول كلاسيكو لي كمدرب للبارسا بوجود الجماهير، والشيء الذي أريده هو أن تكون جماهيرنا سعداء".





واستطرد :"أعتقد أنني سأكون المدرب غدا، من هناك سنرى، لا أعتقد أن الرئيس يجب أن يخرج كل أسبوع لمنحي الثقة، لأنه شيء كان واضحا بالفعل".





وشدد قائلًا :"الفوز مهم لنا، بسبب الثقة التي يعطيها الفوز بالكلاسيكو".





وتابع :"لا أشعر أن الكلاسيكو امتحانا، هي مباراة مهمة، ولكن ليست نهائية".





وعن كيفية مواجهة فريق ريال مدريد قال كومان :"لا يمكن أن نتفاجأ نحن ولا هم، نحن نحلل الوضع، ونعرف ما يمكن توقعه من فريق ريال مدريد، الاستحواذ، والتنظيم الدفاعي، أمران مهمان، اللعب بشخصية أيضا ، والسيطرة على مرتداتهم".





وأكمل :"هناك عدد كاف من اللاعبين الذين عاشوا هذا الكلاسيكو لسنوات، ويمكنهم مساعدة لاعبين لم يلعبوا هذا الكلاسيكو (مثل جافي، إيريك غارسيا وديباي، عليك أن تستمتع بأجواء الغد الرائعة، وأن تلعب بشخصية للقيام بالمهمة التي نريد القيام بها".





وأنهى تصريحاته :"في مباريات سابقة، ريال مدريد ألحق بنا الضرر من خلال المرتدات، لذلك يجب أن يكون لدينا سيطرة على ذلك وتنظيم دفاعي أيضًا".