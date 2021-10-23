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أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:37 م
جانب من المباردة
جانب من المباردة
فتح الله رضوان

تواصل مبادرة " الناس لبعضهم " التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020 سلسلة النجاحات والإنجازات التى يتكاتف فى تحقيقها كافه الجهود الحكومية والأهليه لرفع الكاهل عن الفقراء والمرضى لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية.

وفى إطار أعمالها الإنسانية المستمرة فقد استجابت المبادرة لمناشدة أحد المواطنين للتدخل لإنقاذ نجله والذى ولد بكلية واحدة حيث أجريت له جراحه فى مكان غير مخصص نتج عنه ضيق مع تليف حول الحوض والكلى والحالب، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى وتم التدخل الجراحى بنجاح.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ والمشرف العام على مبادرة " الناس لبعضهم " بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان فإن المبادرة لديها تواصل جيد مع المواطنين، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدله طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة

موضحة بأن المبادرة ساهمت فى توقيع الكشف الطبى على 765 مريض فى كافه التخصصات، كما تم إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لعدد 158 مريض، مع صرف روشتات شهرية لعدد 73 مريض من أصحاب الأمراض المزمنة والسمنة، بجانب توفير عدد 23 من الأجهزه التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى، وأجهزه شلل الأطفال، بالإضافة إلى توفير سراير ومراتب لعدد من الأطفال المصابين بالشلل الرباعى

وأشارت نائب محافظ أسوان بأنه بالتوازى جارى قيام المبادرة بتجهيز 33 عروسة من أسر اليتيمات وغير القادرين من المقبلات على الزواج حيث تم التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال لتوفير الأجهزه الكهربائيه لتلك الفتيات.

لافتة إلى أنه فى نفس الوقت فمبادرة " الناس لبعضهم " تتواصل بشكل جيد ويومى مع الأجهزة التنفيذية بأسوان لعرض المشكلات اليومية للمواطنين، بجانب توفير مئات الأسطوانات لمرضى العزل المنزلى من مصابى جائحة كورونا بعد توجيهات محافظ أسوان بتعبئة أسطوانات الأكسجين بتخفيض ٥٠٪ من قيمة التعبئة.
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان
أنشطة ونجاحات مبادرة "الناس لبعضهم" بأسوان

الكلمات المفتاحية

محافظة اسوان مبادرة الناس لبعضهم مبادرات

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