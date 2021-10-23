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توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:38 م
اللقاء
اللقاء
أيمن يحيي

وقع الدكتور طارق رحميؤ محافظ الغربية، والدكتور شوقي علام ،مفتى الديار المصرية، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، عقدا لإقامة فرع لدار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتطوير أدائها من خلال نشر خدماتها وتوضيح صحيح الدين بكافة محافظات الجمهورية وتقديم الفتوى الشرعية الصحيحة لفئات المجتمع ومحاربة الفكر المتطرف.

ووجه مُفتى الديار الشكر لمحافظة الغربية على تقديمها لكافة أوجه الدعم لإقامة فرع لدار الافتاء، مشيرًا أن فروع الدار بالمحافظات تهدف في المقام الأول لتعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، وتمهيد الطريق أمام مسئولي إصدار الفتوى وممثلي دار الإفتاء المصرية لتقديم الجواب عن الحكم الشرعي المراد معرفته.

ومن جانبه وجه محافظ الغربية الشكر لفضيلة المُفتي على اختيار الغربية لإقامة فرع جديد للدار، مؤكدًا أن المحافظة من خلال هذا الفرع ستوفر على المواطنين مشقة وعناء السفر  للذهاب للقاهرة، وخاصة لوجوده في منتصف مدينة داخل عمارات عبد المنعم رياض والتي تم إنشائها لتعظيم إيرادات المحافظة، حيث تم توفير مقار للجهات المختلفة بها وعلى رأسهم " هيئة قضايا  الدولة، جهاز حماية المستهلك، النيابة الإدارية وهيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى مقر دار الإفتاء " والذي سيتم إقامته على مساحة ٤٦٤ متر مربع، وعقب توقيع البرتوكول توجه المحافظ والمفتي لتفقد المقر.
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)
توقيع عقد إقامة فرع لدار الإفتاء فى الغربية (صور)

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مفتي الديار المصرية مفتي الجمهورية محافظ الغربية دار الإفتاء المفتي

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