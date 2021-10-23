أقوال أسرة شاب سقط من الطابق الخامس بمصر القديمة

استمعت نيابة مصر القديمة إلى اقوال أسرة شاب سقط من الطابق الخامس بشرفة منزله حيث أكدوا أنه اختل توازنه وسقط وأنه لا يعاني من أي أمراض نفسية ولم يتهموا أحدا فى التسبب فى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.



وتبين من معاينة الجثة أنها لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر ويرتدي "تي شيرت" وبنطلون ومسجاه على وجه أسفل العقار المقيم به، وسط بركة من الماء، وإصابته بنزيف حاد وتهشم في الجمجمة.



كان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى الطابق الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أ.م» وسط بركة من الدماء، وقررت النيابة تشريح جثمان المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، لكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم؛ وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





