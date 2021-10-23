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"أبو حشيش" يتابع استمرار أعمال التصالح في أشمون

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:39 م
علاء أبوحشيش
علاء أبوحشيش
الفجر
تابع اليوم السبت، علاء أبوحشيش نائب رئيس مدينة أشمون لملف التصالح، الملفات الأكثر من 200متر للبت فيها، وكذلك متابعة سداد التصالح بالمركز التكنولوجى والوحدات المحلية والرد على استفسارات العاملين بالتصالح لسرعة إنهاء إجراءات التصالح.

ومن جانبه أكد سرور على استمرار متابعة الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك لتوفير الوقت والجهد للمواطنين وانهاء جميع الإجراءات القانونية في وقت قياسي، لافتًا أن هناك تعليمات مشددة لتسهيل الإجراءات للمواطنين في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وسامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، على ضرورة متابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل الصعوبات أمام المواطنين.

الكلمات المفتاحية

ملف تصالح الاراضي علاء أبوحشيش المنوفية

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