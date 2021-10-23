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"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:44 م
قافلة
قافلة
أيمن يحيي

أستمرت مديرية الصحة فى محافظة الغربية بتنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للكشف وصرف العلاج مجانًا فى التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الباطنة – الأطفال - الأنف والأذن – العظام - الجراحة – الرمد – الأسنان – القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بقرية الهياتم مركز المحلة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة والمحرومة من الخدمات الصحية وذلك بتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة وذلك لتخفيف التكدس على مراكز تلقى للقاح فيروس كورونا، وتوسيع أعداد متلقى اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح فى سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 1300 شخصا على مدار يومين وإعطاء اللقاح للمواطنين وصرف علاج مجانا، وأنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)
"صحة الغربية": إعطاء لقاح كورونا إلى 1300 مواطن ضمن حياة كريمة (صور)

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كورونا قافلة طبية قافلة فيروس كورونا تلقي اللقاح

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