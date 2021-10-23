Advertisements

قرارات جديدة من النيابة بشأن سقوط سيارة ميكروباص بكورنيش حلوان

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:50 م
حادث سيارة
حادث سيارة
داليا عادل
تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة إنقلاب ميكروباص بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من الملك الصالح اتجاه حلوان بعد اصطدامها بسيارة أخرى، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن ما لحق بهم، كما أمرت النيابة بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لفحص السيارتين وبيان سبب الحادث.

وكشفت المعاينة أن السيارة الميكروباص اصطدمت فجأة بسيارة أخرى قادمة عكس الاتجاه، مما أدي لاختلال عجلة القيادة من السائق فأسفرت عن انقلابها.

وفى وقت سابق انتقلت النيابة، لمعاينة الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المُشار إليه، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، بعد اصطدامه بسيارة أخرى، ما أسفر عن انقلابها.

جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

مباحث حوادث تحريات النيابة

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- كومان يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعة و 15 دقيقة

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 17 ساعة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل كارفخال في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موعد عودة الشناوي من الإصابة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

09:48 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

12:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements