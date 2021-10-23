قرارات جديدة من النيابة بشأن سقوط سيارة ميكروباص بكورنيش حلوان

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة إنقلاب ميكروباص بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من الملك الصالح اتجاه حلوان بعد اصطدامها بسيارة أخرى، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن ما لحق بهم، كما أمرت النيابة بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لفحص السيارتين وبيان سبب الحادث.



وكشفت المعاينة أن السيارة الميكروباص اصطدمت فجأة بسيارة أخرى قادمة عكس الاتجاه، مما أدي لاختلال عجلة القيادة من السائق فأسفرت عن انقلابها.



وفى وقت سابق انتقلت النيابة، لمعاينة الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المُشار إليه، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، بعد اصطدامه بسيارة أخرى، ما أسفر عن انقلابها.



جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

