بعد نجاح"مش أنا.. عمرو عاكف يتعاون مع تامر حسني في عمل فني جديد



وأضاف:"عرفت في وقت قلیل توصل في مجالك للمستوى العالمي و انا جنبك من زمان لإني شوفت فيك کدا من زمان ولسه عندك اكتر يابطل و مبروك مليون مبروك على الصرح الكبير شركتك الجديدة، يارب كل النجاح ليك ولكل أفراد شركتك".



ويأتي ذلك بعدما أعلن عاكف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن تعاونه في عمل جديد مع نجم الجيل تامر حسني بعد نجاح فيلم "مش أنا"، قائلا:"تامر حسني أخويا الكبير وحبيبي أول واحد بيباركلي على أي نجاح واول واحد كان جمبي في أزمتي الأخيرة .. بيديني طاقة إيجابية غريبة بقعد اتكلم معاه بتعلم كل حاجة .. مهما قولت صعب أوصف جدعنتك وحقيقي اد إيه أنت ملهم لأي حد يعرفك وقريب منك، كليب جديد ونجاح جديد إط شاء الله" .





يشار إلي أن آخر عمل جمع بين المونتير عمرو عاكف وتامر حسني، فيلم"مش أنا" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربي، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني كلا من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وجه النجم تامر حسني، رسالة إلى المونتير عمرو عاكف أشاد فيها بموهبته في الجرافيك والمونتاج، وذلك عبر خاصية الأستوري الخاص بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".نشر نجم الجيل صورة تجمعه مع عمرو عاكف، وعلق عليها، قائلاً:"يا عمرو يا حبيبي انت انسان محترم و فنان كبير وتستحق كل التقدير والاحترام عشان مجتهد".