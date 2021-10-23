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بيومي فؤاد ينضم لقائمة أبطال فيلم "حالة طارئة"

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:21 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بسمة عادل
يستعد الفنان بيومي فؤاد لبدء تصوير مشاهده في فيلم "حالة طارئة" والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

فيلم "حالة طارئة" بطولة هند صبري محمد ممدوح، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج إبرام نشأت، وهو في إطار كوميدي أكشن رومانسي. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسلسل "النمر" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله محمد إمام، وسوسن بدر ،هنا الزاهد، نرمين الفقي ،إخراج شيرين عادل.

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فيلم حالة طارئة بيومي فؤاد إبرام نشأت

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