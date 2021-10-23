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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 23/10/2021 فى مصر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:56 م
درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس
درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، الموافق الـ23 من أكتوبر 2021، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم استمراراً للأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
 
طقس اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس اليوم خلال فترات الليل، يسودها طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

حالة الطقس اليوم والرياح
 
ولفتت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
درجات الحرارة اليوم السبت 23/10/2021

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.
مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.
سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.
قنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة
 شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 27
 طنطا الصغرى 18 والعظمى 27
 دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26
 بطيم الصغرى 19 العظمى 27
 مطروح الصغرى 18 والعظمى 25
 السلوم الصغرى 16 والعظمى 23
 سيوة الصغرى 14 والعظمى 28
 بورسعيد الصغرى 20 العظمى 26
 دمياط الصغرى 20 والعظمى 26
 الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 27
 الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 27
 السويس الصغرى 18 والعظمى 27
أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 32
 حلايب الصغرى 21 والعظمى 30
رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 30

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