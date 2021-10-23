إنجاز جديد للجمباز.. نانسي طمان رابع العالم على جهاز حصان القفز

حققت نانسي طمان لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، إنجازا تاريخيا، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان.





واحتلت نانسي طمان المركز الرابع في منافسات جهاز حصان القفز، وهو مركز يتحقق لأول مرة في تاريخ الجمباز المصري.





وجاءت نانسي في المركز الرابع بعد أن حققت 13.733 نقطة في النهائي، وبفارق بسيط عن صاحبة المركز الثالث والميدالية البرونزية.





وكانت نانسي قد تأهلت لنهائي بطولة العالم، بعد أن احتلت المركز السابع في التصفيات.





ويعد هذا الصعود إنجاز تاريخي حيث لم يسبق نانسي لهذا الأمر أي لاعب أو لاعبة مصري وعربي وأفريقي.





وتضم بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة المونديالية 10 لاعبين وهم "نانسي طمان - فرح حسين - فريدة ضبور - مريم عمر - علي زهران - عمر العربي - أحمد علي أمين - زياد إبراهيم - محمد منتصر عفيفي - عبد الرحمن واكد".





الجدير بالذكر، أن نانسي طمان توجت من قبل بذهبية بطولة كأس العالم والتي استضافتها القاهرة مطلع شهر يونيو الماضي.





ومن ناحية اخرى اعلن الإتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كآس العالم العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة

واشترط الإتحاد الدولي على الدولة المضيفة ان تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام.





ومنح الإتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و 2023 و 2024.





جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم موخرا القاهرة 2021.





ويحتل الجمباز المصري المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.