موعد مباراة الزمالك ضد إنبي فى الدوري المصري الممتاز

سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إنبي في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.





وكان الزمالك تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على توسكر الكيني برباعية دون رد ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تصدر جدول الترتيب وخطف اللقب من الأهلي.



