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‎تعرف على موقف برشلونة وريال مدريد في ترتيب الدوري قبل المعركة المنتظرة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
يستعد عشاق الكرة الإسبانية للمواجهة المرتقبة الذي تكون على الأبواب، حيث يواجه فريق برشلونة يوم الأحد المقبل، غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الشهير، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.


ستقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة، وسيطلق الحكم صافرة اللقاء المثير في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية.


يدخل الفريق الكتالوني هذا اللقاء وهو في وضع حرج بالدوري الإسباني، حيث يحتل فريق برشلونة المركز الثامن بقائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، وهذا أمر غير معتاد على عشاق النادي العريق.


بينما يتفوق الفريق الملكي على الكتالوني حتي الآن، حيث بدء الفريق الميرنغي هذا الموسم بداية قوية وظل في صدارة الدوري الإسباني، ولكن تأجيلات مبارياته بالدوري جعلته في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق جولة عن المتصدر فريق ريال سوسيداد برصيد 20 نقطة.

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‎تعرف على موقف برشلونة وريال مدريد في ‎المعركة المنتظرة ‎ ترتيب الدوري قبل المعركة المنتظرة

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