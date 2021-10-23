23 سفينة.. إجمالي حركة موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.