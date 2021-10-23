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23 سفينة.. إجمالي حركة موانئ بورسعيد
السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:05 م
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.