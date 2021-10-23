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تعرف على تشكيل وحكام لقاء تليفونات بنى سويف وأسوان

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني




أعلن فريقا لتليفونات بنى سويف وأسوان عن تشكيل لقاء اليوم بالجولة الرابعة لدوري القسم الثاني .


وجاء تشكيل التليفونات بقيادة محمد جمال مديره الفنى ليشمل كلا من محمد جمال وعبد الرحمن يوسف واسلام مصطفى ووائل مصطفى وأحمد مصطفى ومحمد جمال واحمد النحاس وحسام حسن ومحمد اوشا وهيثم جميل ومحمود هشام .

فيما جاء تشكيل أسوان بقيادة مديره الفنى أحمد بيبو ليشمل كلا من اسلام سليمان وأحمد دحروج ومحمد العشري ومحمود صلاح ومصطفى طيارة وعبد الله هنطش وهيثم الفيل ومراد رجب وعمر رضا ومحمد جودة ومحمد جدو .


ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من أحمد عبد الله، ويعاونه الثنائى محمود كثير، وحسام ممدوح، ومحمد على المنياوى حكما رابعا، وشعبان سيد مراقب حكام، وشخاته العسقلاني مراقب مسابقات .

ويحتل التليفونات المركز الثالث عشر برصيد نقطتين، فيما يحتل اسوان المركز الثانى برصيد 6 نقاط .

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