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"كهربها حتى الموت".. اعترافات المتهم بقتل طفلته بعد تعذيبها بأطفيح

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:15 م
جثة
جثة
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق، في مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بعد تعذيبها على يد والدها بمركز أطفيح.

واعترف المتهم، بالواقعة، أنه كان يقدم على تعذيبها بحجه تأديبها لأنها كانت تسرق متعلقات الجيران، فكان يقوم بتقيدها بالكرسي، ويكرهبها، مما أسفر عن وجود وكدمات متفرقة بالجسم،  وبعد ارتكاب الواقعة، هرب والدها من منزله عقب ارتكاب الجريمة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأم منفصلة عن والدها، وبمعرفتها وفاة طفلتها اسرعت للمنزل وبودعاها اكتشفت وجود آثار تعذيب، فأبلغت على الفور.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 14 سنة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الطفلة بها آثار اعتداء بالضرب وكدمات.

وتوصلت التحريات إلى أن والد الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، ثم أبلغ طليقته بالحضور إلى المنزل، واكتشفت والدة الطفلة وفاة ابنتها، فأبلغت مركز الشرطة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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