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الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضي اللبنانية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:00 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
وكالات

أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضي اللبنانية".

 

 وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه يتم التحقيق حول طبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وعما إذا كان "حزب الله" ساعد بها.

 

ونشر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان بعد أن رصدت مساء أمس (الجمعة)، عددا من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة، بنحو 9 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".

 

وأضاف أدرعي: "قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وإن تمت بمساعدة حزب الله الإرهابي".

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