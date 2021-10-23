قبل عرضها.. آيتن عامر تروج لحلقتها في مسلسل "شهر 10"

روجت الفنانة آيتن عامر لحلقتها المقرر عرضها السوم في مسلسل "شهر 10" الذي يعرض على قناة MBC القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.



نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليها قائلة:" استنوا الحلقة بتاعتى النهاردة فى مسلسل شهر 10 على mbc 4 الساعة ٧:٣٠ بتوقيت السعودية و ٨:٣٠ بتوقيت القاهرة ‏من أكتر التجارب اللى اشتغلتها و حسيت إني بعمل حاجة مهمة".



وأضافت قائلة :"بشكر صديقتى المنتجة نيفين قازان و أيمن قيسوني إنهم خلوني شاركت فى العمل ده و إني اشترك فيه بدون أجر؛ لإن المسلسل اتعمل للتوعية بمرض ⁧‫سرطان الثدي‬⁩ و بيكشف أهمية الكشف المبكر في العلاج، ⁧‬⁩شكراً رنده علم المخرجة الجميلة على اهتمامك بالتفاصيل و شكراً الكاتب وليد زيدان".