مسلحون يهاجمون سجنا في نيجيريا ويطلقون سراح عشرات النزلاء

هاجم مسلحون، اليوم السبت، سجنًا في جنوب غرب نيجيريا، وأطلقوا سراح عشرات النزلاء.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن أولانريواجو أنجورين، المتحدث باسم مركز إصلاحية أويو في ولاية أويو، قوله إن المسلحين هاجموا المنشأة في وقت متأخر من ليل الجمعة، وبدأ تحقيق في الحادث الذي سيكشف مدى الضرر.

وأوصح أولانريواجو أنجورين: "لا يمكنني التأكد من عدد الأشخاص الذين فروا أو تم القبض عليهم، لكني أخبركم بأنه تم تعزيز الأمن حول مركز الاحتجاز والمدينة".

وكانت مجموعة من المنشآت الأمنية، وخاصة مراكز الشرطة، تعرضت لهجمات بطريقة مماثلة العام الماضي.