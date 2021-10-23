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منيو ماك.. قائمة أسعار ماكدونالدز مصر 2021 كامل ورقم الدليفري

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:49 م
منيو ماك
منيو ماك
يعتبر مطعم ماكدونالدز من أكثر املطاعم شهرة حول العالم، ويبحث المواطنين هنا عن منيو ماك لمعرفة أسعار أصناف المنيو والإضافات الجديدة.

أسعار منيو ماك

ونقدم لكم فيما يلي اسعار منيو ماكدونالدز مصر 2021 كامل ورقم الدليفري، وجاءت أسعار منيو ماك كالآتي:

أولا رقم دليفري 19991

الصنف / السعر
شير بوكس: 123 جنية 
بيج ماك كومبو وسط: 52 جنية
كومبو كبير 59 جنية  
بيج تيستى كومبو وسط: 92 جنية 
كومبو كبير: 99 جنية
تشكن ماك ناجتس 4 قطع: 23.5 جنية، و6 قطع 34 جنية  و9 قطع 45.5 جنية 
جراند شير بوكس: 176 جنية 
شير بوكس: 123 جنية 
تشيكن ماكدو: 16.5 جنية 
ساندوتش تشيز برجر: 16.5 جنية 
ساندوتس ماك دوبل: 23 جنية 
تشيكن ماكدو ديلوكس سبايسى: 23 جنية 
تشيكن ماكدو ديلوكس: 23 جنية 
مكس 2 ميل صغير: 43 جنية 
مكس 2 ميل عادى: 49.5 جنية 
مكس 2 ميل وسط : 56 جنية 
تشيكن ماك ناجتس 4 قطع: 23.5 جنية، و6 قطع 34 جنية  و9 قطع 45.5 جنية 
بيج تيستى: 67 جنية سبايسى 68 جنية
ساندوتش ماك رويال: 59 جنية
ساندوتش دوبل بيج تيستى: 82.5 جنية 
ساندوتس دوبل ماك رويال: 78 جنية 
دوبل تشيز برجر: 35 جنية 
ساندوتس تشيز برجر: 16.5 جنية
ساندوتش بيف برجر: 13.5 جنية
ساندوتش ليتل تيستى: 31 جنية
ساندوتش ماك دوبل: 23 جنية
ساندوتش تشيز برجر ديلوكس: 20 جنية
ساندوتش دبل بيف برجر: 29 جنية
ساندوتش بيج تيستى تشيكن: 68 جنية
ساندوتش تشيكن فيليه: 50 جنية سبايسى 51 جنية
ساندوتش فيليه أو فيش: 34 جنية
ساندوتش دوبل فيلية او فيش: 57.5 جنية
بيج تيستى كومبو وسط 93 جنية، كومبو كبير 100 جنية
بيج ماك كومبو كومبو وسط: 52 جنية، كومبو كبير 59 جنية
ماك رويال كومبو وسط: 84 جنية، كومبو كبير 91 جنية
دوبل ماك رويال كومبو كومبو وسط: 97 جنية، كومبو كبير: 104 جنية
دوبل تشيز برجر كومبو كومبو وسط: 53 جنية، كومبو كبير 60 جنية
ساندوتش دبل بيف برجر كومبو وسط: 52.5 جنية، وكومبو كبير 59.5 جنية
دوبل بيج تيستى كومبو وسط: 102 جنية، كومبو كبير 109 جنية
بيج تيستى تشيكن كومبو وسط: 93 جنية، كومبو كبير 100 جنية
تشيكن فيلية كومبو وسط: 76 جنية، وكومبو كبير 83 جنية
ماك ناجتس 6 قطع كومبو وسط: 56 جنية وكومبو كبير 63 جنية
ماك ناجتس 9 قطع كومبو وسط: 72 جنية، وكومبو كبير 79 جنية
فيلية او فيش كومبو وسط: 56 جنية، وكومبو كبير 63 جنية
دوبل فيلية أو فيش كومبو وسط: 78.5 جنية، وكومبو كبير 85.5 جنية
ماك ناجتس 6 قطع يقدم مع ماك فرايز: 40.5 جنية
هابى ميل دوبل تشيز برجر يقدم مع فرايز: 39.5 جنية
هابى ميل دوبل بيف برجر مع فرايز :37 جنية
ماك ناجتس 4 قطع مع فرايز: 36 جنية
هابى ميل تشيكن ماكدو يقدم مع فرايز: 36 جنية
هابى ميل تشيز برجر مع فرايز: 35 جنية
هابى ميل بيف برجر مع فرايز: 32.5 جنية
بطاطس صغير: 11.40 جنية
بطاطس عادى :18.5 جنية
بطاطس وسط: 23 جنية
بطاطس كبير: 25 جنية
ايس كريم صانداي مانجو: 17 جنية
ابل باى فطيرة تفاح: 14 جنية
ايس كريم صاندى كراميل أو شوكولاتة أو فراولة: 15 جنية

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