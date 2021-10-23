أمل مبدى وقائمتها تفوز بانتخابات الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، للدورة من 2021 وحتى 2024 فوز المهندسة أمل مبدى، بمقعد رئيس الاتحاد.





وحصدت مبدى 23 صوتا، مقابل لصالح الدكتور أشرف العجيلي، في الانتخابات التي عقدت اليوم السبت بقاعة رقم 1 بمقر الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة.





وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، كما فاز بمنصب أمين الصندوق محمود الشيخ، وجاء في عضوية مجلس إداراة الاتحاد، المهندس عمرو أبوفريخة ورنا جمالي وممدوح أحمد بعدد أصوات 42 صوتا، ونبيل اللاوي 24 صوتا.