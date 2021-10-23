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ننشر صورة الشاب ضحية القتل بسيخ حديد على يد عامل في الهرم

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:54 م
المجني عليه بلال
المجني عليه بلال
إيريني صفوت
حصلت بوابة "الفجر" على صورة  الشاب "بلال"  ضحية القتل بسيخ حديد على يد عامل بمحل كبابجي في منطقة الهرم بالجيزة.

وتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في الواقعة، حيث كشفت أن المتهم يعمل بمحل كبابجي وتشاجر مع المجني عليه ويعمل جزار بمحل مجاور له بسبب وجبة طعام، ما تطورت المشاجرة لاستخدام المتهم سيخ حديد وطعنه في الحال وسقط قتيلا.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الهرم. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل بمطعم اعتدى بسيخ حديدي على جزار خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب حيث طعنه به وتم نقل المصاب إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف اشتعل بينهما عندما توجه لشراء طعام من المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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