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تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام غريمه برشلونة في الكلاسيكو، والذي سيقام في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"الكلاسيكو مباراة خاصة، نحاول التركيز على كل شيء يمكن أن يحدث، علينا أن نمنح اللاعبين كل ما يحتاجوه لتقديم مباراة جيدة".


وأضاف :"الجميع جاهز، استعدنا كارفخال وهازارد، والجميع متحمس، حتى من لم يلعب بشكلٍ أساسي، لأنهم يعلمون بأنه عندما تتاح لهم الفرصة سيكونون جاهزين".

وزاد :""الفريقان يمتلكان العديد من اللاعبين الشباب، هذان الفريقان سيظلّان من بين الأفضل دائمًا، غادر كريستيانو وميسي ولكن جاء العديد من اللاعبين أيضًا".

وأوضح :" لا أعلم الفريق المفضل للفوز، في المباريات الأخيرة برشلونة كان يلعب بشكلٍ جيد، ليس هنالك فريق مفضل، هناك العديد من الجوانب التي تؤثر مثل الالتزام الجماعي".

وعن هازارد قال :"هو  بخير، لقد تدرب مع الفريق وكل شيء سار على ما يرام، كما هو الحال مع كارفخال، من الصعب اللعب قد عاد للتو من إصابته، ولكن المهم بأنهم متاحون".

أما عن الكلاسيكو فقال :" أعلم كمية العلكة التي أتناولها أثناء المباراة، بالطبع أشعر بالقلق ولكنها مشاعر إيجابية، إذا لم تكن خائفًا فأنت قد تواجه أسدًا معتقدًا بأنه قطة، ولكن لدي فريق قوي ويتمتع بجودة عالية".

وأشار :" "من الناحية البدنية نحن نتحسن، وعلينا أن نتحسن في جانب الضغط الهجومي، لدينا هجوم مبدع".

وأردف :""ما فعلناه ضد شاختار قد لا ينجح ضد برشلونة، لأن أسلوب اللعب يختلف".

وأكد :"كارلو أنشيلوتي: "أريد أن أمتلك فريقًا يستطيع فعل العديد من الأشياء على أرضية الملعب، وأن يمتلك الفريق العديد من الأفكار، وبإمكانهم إيجاد الحلول السهلة، هذا ما أريده".

وأكمل :"كرة القدم رياضة رائعة، بعد مباراة إسبانيول انخفضت الثقة، ولكن نعلم بأن هنالك مباريات نستطيع فيها استعادة الثقة، وهذه مباراة رائعة من أجل ذلك فنحن نلعب ضد فريق رائع والجميع يود أن يكون بطل المباراة".

وعن برشلونة بدون ميسي قال :" برشلونة دائمًا ما يمتلك الهوية، ميسي ليس موجود ولكن هناك لاعبون رائعون، حتى وإن كان ميسي غير موجود فالمباراة بتلك الصعوبة والأهمية".

واختتم :" "الكلاسيكو سيظل كما هو، مباراة هامة وخاصة، حتى مع مغادرة كريستيانو وراموس وميسي".

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