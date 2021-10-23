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1.1 تريليون دولار إيرادات قطاع البرمجيات في الصين في 9 أشهر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، تحقيق قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني زخم نمو جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، إلى أن إجمالي إيرادات البرمجيات في القطاع سجل 9ر6 تريليون يوان (حوالي 1.1 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، ليحقق بذلك قفزة بنسبة 20.5 في المائة على أساس سنوي.

وشهدت شركات عاملة في القطاع توسعاً في الأرباح بنسبة 10.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتحقق 793.7 مليار يوان، بمعدل نمو1.4  نقطة مئوية أعلى من الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب "الألمانية".

وأظهرت بيانات الوزارة أن صادرات البرمجيات الصينية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 37.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 11.1 في المائة على أساس سنوي.


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