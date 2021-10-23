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تشيلسي يمطر شباك نوريتش سيتي بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
وكالات
عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على نوريتش سيتي 7 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة، مستفيدا من تألق ماسون مونت الذي سجل ثلاثية "هاتريك".

وافتتح ماسون مونت التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الثامنة ثم أضاف كالوم هودسون أودوي وريس جاميس الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 18 و42.

وفي الشوط الثاني، سجل بن تشيلويل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 57 ثم جاء الهدف الخامس للفريق في الدقيقة 62 وسجله ماكس آرون لاعب نوريتش سيتي بالخطأ في مرمى فريقه.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، سجل ماسون مونت الهدف الثاني له والسادس لتشيلسي، من ضربة جزاء، ثم أكمل اللاعب ثلاثيته بإضافة الهدف السابع لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام ليفربول الذي يتأهب لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين في المركز العشرين الأخير إذ تلقى الهزيمة السابعة له هذا الموسم مقابل تعادلين.


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في الدوري الإنجليزي تشيلسي يمطر شباك نوريتش سيتي الدوري الإنجليزي

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