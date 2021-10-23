الفلبين تسجل 5807 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، تسجيل 5807 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد أعلنت السلطات الفلبينية، عن احتمال تخفيف المزيد من قيود الإغلاق في منطقة العاصمة، الشهر المقبل، وسط تراجع عدد حالات الإصابة، طبقاً لما ذكرته شبكة"إيه بى إس سى بى إن" الفلبينية اليوم.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلبينية، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، الآن مليونين و751 ألفاً و667، من بينها 63 ألفاً و51 حالة نشطة.