موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستقبل الأهلي بطل النيجر مباراة هامة تقام تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على ستاد الأهلى والسلام.





وتأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحرس الوطني كالتالي:





في حراسة المرمى: علي لطفي





في خط الدفاع: علي معلول -أكرم توفيق- أيمن أشرف-بدر بانون.





في خط الوسط: أليو ديانج-عمرو السولية-محمد مجدى "أفشة".





في خط الهجوم: محمد شريف -طاهر محمد طاهر- ومحمود عبدالمنعم "كهربا".



