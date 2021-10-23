تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي مباريات اليوم السبت

تستكمل مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.





ويشهد اليوم السبت، إقامة 3 مباريات بين، "ساليرنتانيا وإمبولي"، و"ساسولو وفينزيا"، و"بولونيا وميلان".





ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، قبل مواجهات اليوم السبت:





1- نابولي برصيد 24 نقطة

2- ميلان برصيد 22 نقطة

3- إنتر ميلان برصيد 21 نقطة

4- روما برصيد 15 نقطة

5- لاتسيو برصيد 14 نقطة

6- أتلانتا برصيد 14 نقطة

7- يوفنتوس برصيد 14 نقطة

8- بولونيا برصيد 12 نقطة

9- فيورنتينا برصيد 12 نقطة

10- تورينو برصيد 10 نقاط

11- أودينيزي برصيد 9 نقاط

12- سامبدوريا برصيد 9 نقاط

13- امبولي برصيد 9 نقاط

14- هيلاس فيرونا برصيد 8 نقاط

15- ساسولو برصيد 8 نقاط

16- فينزيا برصيد 8 نقاط

17- سبيزيا برصيد 7 نقاط

18- جنوي برصيد 6 نقاط

19- كالياري برصيد 6 نقاط

20- ساليرنتانيا برصيد 4 نقاط





بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى قبل مواجهات اليوم السبت:





1- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو" برصيد 7 أهداف

2- إدين دجيكو " إنتر ميلان" برصيد 6 أهداف

3- جواو بيديو غلفاو " كالياري" برصيد 6 أهداف

4- ديسرتو "جنوي" برصيد 6 أهداف

5- فيكتور اوسيمين " نابولي" برصيد 5 أهداف

6- لاوتارو مارتينيز " إنتر ميلان" برصيد 5 أهداف