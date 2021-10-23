Advertisements

تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي مباريات اليوم السبت

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تستكمل مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ويشهد اليوم السبت، إقامة 3 مباريات بين، "ساليرنتانيا وإمبولي"، و"ساسولو وفينزيا"، و"بولونيا وميلان".

ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، قبل مواجهات اليوم السبت:

1- نابولي برصيد 24 نقطة
2- ميلان برصيد 22 نقطة
3- إنتر ميلان برصيد 21 نقطة
4- روما برصيد 15 نقطة
5- لاتسيو برصيد 14 نقطة
6- أتلانتا برصيد 14 نقطة
7- يوفنتوس برصيد 14 نقطة
8- بولونيا برصيد 12 نقطة
9- فيورنتينا برصيد 12 نقطة
10- تورينو برصيد 10 نقاط
11- أودينيزي برصيد 9 نقاط
12- سامبدوريا برصيد 9 نقاط
13- امبولي برصيد 9 نقاط
14- هيلاس فيرونا برصيد 8 نقاط
15- ساسولو برصيد 8 نقاط
16- فينزيا برصيد 8 نقاط
17- سبيزيا برصيد 7 نقاط
18- جنوي برصيد 6 نقاط
19- كالياري برصيد 6 نقاط
20- ساليرنتانيا برصيد 4 نقاط

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى قبل مواجهات اليوم السبت:

1- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو" برصيد 7 أهداف
2- إدين دجيكو " إنتر ميلان" برصيد 6 أهداف
3- جواو بيديو غلفاو " كالياري" برصيد 6 أهداف
4- ديسرتو "جنوي" برصيد 6 أهداف
5- فيكتور اوسيمين " نابولي" برصيد 5 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز " إنتر ميلان" برصيد 5 أهداف

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري الإيطالي تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وسط مفاجآت.. التشكيل المنتظر لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

منذ ساعة و 21 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 16 ساعة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ أقل من ساعتين

عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات السبت

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة تعثر ميلان

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

03:11 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements