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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي مباريات اليوم السبت
السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:00 م
أمل الحلفاوي
تستكمل مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
ويشهد اليوم السبت، إقامة 3 مباريات بين، "ساليرنتانيا وإمبولي"، و"ساسولو وفينزيا"، و"بولونيا وميلان".
ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، قبل مواجهات اليوم السبت:
1- نابولي برصيد 24 نقطة
2- ميلان برصيد 22 نقطة
3- إنتر ميلان برصيد 21 نقطة
4- روما برصيد 15 نقطة
5- لاتسيو برصيد 14 نقطة
6- أتلانتا برصيد 14 نقطة
7- يوفنتوس برصيد 14 نقطة
8- بولونيا برصيد 12 نقطة
9- فيورنتينا برصيد 12 نقطة
10- تورينو برصيد 10 نقاط
11- أودينيزي برصيد 9 نقاط
12- سامبدوريا برصيد 9 نقاط
13- امبولي برصيد 9 نقاط
14- هيلاس فيرونا برصيد 8 نقاط
15- ساسولو برصيد 8 نقاط
16- فينزيا برصيد 8 نقاط
17- سبيزيا برصيد 7 نقاط
18- جنوي برصيد 6 نقاط
19- كالياري برصيد 6 نقاط
20- ساليرنتانيا برصيد 4 نقاط
بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى قبل مواجهات اليوم السبت:
1- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو" برصيد 7 أهداف
2- إدين دجيكو " إنتر ميلان" برصيد 6 أهداف
3- جواو بيديو غلفاو " كالياري" برصيد 6 أهداف
4- ديسرتو "جنوي" برصيد 6 أهداف
5- فيكتور اوسيمين " نابولي" برصيد 5 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز " إنتر ميلان" برصيد 5 أهداف